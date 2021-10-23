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Тела погибших на заводе под Рязанью опознают с помощью ДНК
Тела погибших при взрыве в пороховом цеху в Шиловском районе опознают с помощью ДНК. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на родственников погибших.

Тела погибших при взрыве в пороховом цеху в Шиловском районе опознают с помощью ДНК. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на родственников погибших.

Чтобы установить личности людей, 22 октября ставших жертвами взрыва в пороховом цеху на территории завода синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесной, проводится экспертиза ДНК. Родным пояснили, что процедура займет два-три дня, при этом пообещали, что постараются завершить работу в кратчайшие сроки. После этого тела погибших отдадут для погребения.

По словам родственников, прощание состоится в местном Доме культуры, хоронить всех будут в закрытых гробах.

После похорон близкие жертв намерены обратиться в суд с требованием наказать ООО «Разряд». Они сообщают, что от лица компании не получили ни извинений, ни предложений помощи. Родственники готовят коллективный иск.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.