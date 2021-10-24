Погибших при взрыве на заводе под Рязанью похоронят 25 октября

Прощание с погибшими в пороховом цеху рабочими завода состоится 25 октября в 11 утра. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Прощание с погибшими в пороховом цеху рабочими завода состоится 25 октября в 11 утра. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По словам родственников, в понедельник семьям отдадут тела для погребения. До этого проходят необходимые для идентификации личностей генетические экспертизы.

Перед похоронами закрытые гробы привезут в местный Дом культуры, чтобы жители могли проститься с ними.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.

Тела опознают с помощью ДНК-экспертизы.

Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».