Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов

Рязань уже два раза становилась новогодней столицей России. Особый праздничный титул город получал в 2020 и 2026 годах. Редакция РЗН. инфо решила вспомнить, как это было шесть лет назад, и сравнить два торжества.

Рязань уже два раза становилась новогодней столицей России. Особый праздничный титул город получал в 2020 и 2026 годах. Редакция РЗН. инфо решила вспомнить, как это было шесть лет назад, и сравнить два торжества. В первый раз Рязань принимала эстафету от Тулы, во второй — от Кирова.

На проект «Новогодняя столица России 2020» потратили около 269 миллионов рублей. Средства направили на благоустройство общественных территорий и ремонт учреждений культуры, проведение праздничных мероприятий, оборудование, украшения и установку главной всероссийской ёлки.

Во второй раз Рязани выделили 180 миллионов рублей. На этот раз средства предназначались на проведение мероприятий и оформление города в рамках проекта «Новогодняя столица России 2026». На благоустройство города эту сумму не тратили.

Где праздновали?

Основным местом проведения праздничных мероприятий в честь Нового 2026 года стал Лыбедский бульвар. В праздновании задействовали территорию от цирка до стадиона «Рязань Арена». Именно здесь на протяжении трёх недель гуляли местные жители и гости города. Главную сцену для торжественных церемоний и концертов установили около цирка. Недалеко от неё расположилась и центральная ёлка страны. Кроме того, новогоднюю атмосферу создали и на территории ВДНХ, которую открыли летом 2023 года после реконструкции и благоустройства. А рядом, в Лесопарке, работала резиденция Деда Мороза.

Шесть лет назад, в 2020 году, Лыбедский бульвар также задействовали в праздничных мероприятиях, однако основной точкой притяжения стала площадь Ленина. Прямо у памятника обустраивали сцену и большую ёлку. В некоторые дни празднований на Первомайском проспекте перекрывали движение для удобства гостей мероприятий. Торжества проходили и в Лесопарке, где открывали Новогоднюю деревню.

Торжественная часть

Открытие проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020» состоялось 7 декабря 2019 года на площади Ленина. Главными символами праздника стали Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз.

В новогоднюю ночь, 31 декабря 2019 года, в Рязани выступали местные исполнители и группа «Пятеро» из Москвы. Специальным гостем торжества стал коллектив «Потехин Бэнд» с бывшим участником группы «Руки вверх» Алексеем Потехиным. Новогодняя ночь завершилась праздничным салютом.

Закрыли проект торжественной программой 7 января 2020 года на Лыбедском бульваре. Главный символ праздника — снежинка — отправилась в Калугу. В церемонии её передачи участвовали первый зампред правительства региона Анна Рослякова, глава горадминистрации Елена Сорокина и сын экс-мэра Сергея Карабасова, который был главным идейным вдохновителем «Новогодней столицы», но летом оказался в местах лишения свободы.

На сцене состоялось лазерное шоу и праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Позже стало известно, что на протяжении месяца в Рязани провели 700 представлений, шоу и фестивалей. Посетили праздничные мероприятия более 500 тысяч человек. За месяц в рамках проекта «Новогодняя столица России» в Рязани выступили рэпер ST, актёр и шоумен Стас Ярушин, Владимир Селиванов из сериала «Реальные пацаны».

Церемония открытия «Новогодней столицы России 2026» прошла на Лыбедском бульваре 13 декабря 2025 года. На центральной сцене у цирка показывали театрализованное представление «Новогодняя столица: сказка начинается», главной героиней которого выступила Снежанушка — основной символ и талисман праздника. Старт проекту дал глава региона Павел Малков.

Именно в этот день также начали работать интерактивные площадки, расположенные на территории всего Лыбедского бульвара. Хедлайнером торжества стала певица Валерия Bearwolf.

31 декабря 2025 года, в новогоднюю ночь, рязанцы и гости города смотрели на Лыбедском бульваре выступления группы «Балалайка-62», концерт «Мы к вам приехали на час» и видеопрограмму «Танцуем со Снежанушкой». Закрытие проекта «Новогодняя столица» провели 7 января 2026 года. Председатель городской думы Татьяна Панфилова и мэр Рязани Борис Ясинский передали нашу снежинку главе администрации Вологды Сергею Жестянникову. Хедлайнер церемонии закрытия — группа «Градусы».

Отметим, что в 2025 году от фейерверков отказались.

В период новогодних праздничных дней Рязанскую область посетили более 300 тысяч туристов. Кроме того, несколько десятков тысяч людей смотрели прямые трансляции торжеств. Всего в рамках проекта «Новогодняя столица России 2026» в Рязани провели более тысячи мероприятий.

Бесснежная зима и её абсолютная противоположность

Начало зимы 2025-2026 года выдалось нестабильным. Показатели температуры воздуха не сохранялись на одинаковом уровне, снег шёл, но быстро таял. Лужи и сугробы регулярно сменяли друг друга. Не обошлось в декабре и без дождей. Однако к концу месяца город полностью окрасился белым цветом. Снежный покров сохранялся и стремительно увеличивался. В первой половине января рязанцы без снега тоже не остались. Начало месяца получилось холодным, с частыми и обильными осадками. Город столкнулся с аномальными снегопадами и погрузился в настоящую новогоднюю сказку.

Совсем другая ситуация складывалась зимой 2019-2020 года. Шесть лет назад данный сезон получился тёплым и почти бесснежным. Некоторые люди из-за такой погоды совсем не ощущали праздничной атмосферы. Городские ёлки и арт-объекты в виде снеговиков и шаров стояли на голом асфальте. Январь 2020 года стал одним из самых тёплых в Рязанской области и в России в целом.

Что пошло не так? Главные проблемы

Рязань в качестве новогодней столицы 2026 года, судя по отзывам в социальных сетях и публикациям в региональных и федеральных СМИ, позитивных отзывов получила намного больше, чем отрицательных. Посетившие наш город гости отмечали множество различных праздничных украшений, приятную атмосферу Лыбедского бульвара, Лесопарка и местной ВДНХ. Получили позитивные оценки и фестивали, которые устраивали в Рязани на протяжении трёх недель, а также представленные на сцене около цирка выступления, концерты и спектакли.

Однако всё не могло пройти так гладко. Почти в каждом восторженном отзыве присутствовала жалоба. Негативно все люди высказывались из-за неочищенных от снега дорог, тротуаров и пешеходных переходов, а также проблем с общественным транспортом. Люди сталкивались с долгим ожиданием автобусов, маршруток и троллейбусов. А те, кто хотел обойти данную проблему, пробовали вызывать такси. Но чаще всего оно было дорогим из-за большого спроса и неблагоприятных погодных условий.

Неубранный снег и долгое ожидание автобусов не сравнится с количеством проблем, произошедших на «Новогодней столице России 2020». Главным казусом церемонии открытия 7 декабря 2019 года стала не загоревшаяся ёлка на площади Ленина. Дед Мороз и рязанцы трижды пытались зажечь её и произнесли: «Раз-два-три. Ёлочка, гори!» Попытки успехом не увенчались. Позже стало известно, что на праздничное дерево не успели повесить огни. Саму ёлку установили за несколько минут до концерта. Рязанцы такую изюминку праздника не оценили и назвали организацию мероприятия «посмешищем для всей страны» и позором.

Главная ёлка страны всё-таки зажглась, но спустя неделю, 14 декабря. Предыдущий казус решили обыграть: Дед Мороз со Снегурочкой произнесли заветное: «Раз-два-три, наша ёлочка, гори!» Но ничего вновь не произошло. После этого внучка волшебника пояснила, что «Рязань — Новогодняя столица только один раз, а столица ВДВ — навсегда». На сцену вышел десантник и предложил зажечь ёлку кричалкой «Шесть-два! Никто, кроме нас». Наконец волшебство произошло, и огни загорелись. Гирлянды за неделю повесить успели.

В декабре 2025 года об этом казусе тоже вспомнили в шуточной форме. Ёлка не зажглась с первого раза, и ожидающий праздника Дед Мороз сказал, что шесть лет назад подобная ситуация в Рязани уже происходила. Проблему в этот раз решил не десантник, а губернатор Павел Малков. Когда он вышел на сцену и вместе с присутствующими ещё раз попросил ёлочку зажечься, то чудо наконец произошло.

Неудачи коснулись и арт-объекта «Рязань 2020», пенопластовую надпись установили на Лыбедском бульваре около почтамта. Конструкция не могла справиться с порывами ветра, буквы падали, а название города укорачивалось. Вместо Рязани появлялись неизвестные «Ряза», «Зань» и «Язь». В конце концов арт-объект из пенопласта укрепили пластиком, а основание покрыли дополнительным материалом.

Кроме объёмных букв, на Лыбедском бульваре установили двухметровых медведей. После Нового года их решили не убирать. Однако спустя полгода, летом, скульптура медведя рухнула на трёхлетнего ребёнка. Мальчик отделался ссадинами и испугом, а арт-объект поставили на место. Спустя некоторое время сотрудники дирекции благоустройства города решили убрать с бульвара медведей во избежание дальнейших травм.

Ещё одним казусом «Новогодней столицы 2020» закончился приезд Деда Мороза из Великого Устюга. Оказалось, что в одно время главный новогодний персонаж выступал и в Рязани, и в Саратове. В резиденции Деда Мороза этот казус объяснили волшебством.

Кроме того, в 2019 году в рамках проекта «Новогодняя столица» власти планировали установить колесо обозрения в ЦПКиО. Его планировали открыть к 1 декабря за счёт инвестора. Однако тот в итоге отказался, а средства из бюджета тратить на аттракцион не планировали.

Подведём итоги

К Новому 2026 году в Рязани устроили больше мероприятий. В прошлый раз их было 700, а в этот — 1000. К празднованиям также подключили отремонтированный и благоустроенный Торговый городок. Для Рязани закупили новые украшения, арт-объекты и гирлянды. Власти города приняли во внимание опыт 2020 года и постарались избежать казусов, которые в негативном плане прославили бы нас на всю страну.

К открытию «Новогодней столицы России 2026» на ёлку успели повесить гирлянды, поэтому праздник начался вовремя. Обошлось даже без помощи десантников. Количество посетителей мероприятий, судя по официальным данным, сохранилось примерно на одинаковом уровне. На Новый год к нам приехали как жители Рязанской области, так и других регионов или стран. Однако город не смог победить погоду, которая решила порадовать всех обильными осадками, и начал утопать в снегу.

Подробнее с тем, как проходили новогодние мероприятия в 2020 году, можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.

А информация о новогодней столице в 2026 году собрана здесь.