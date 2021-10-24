Любимов поручил специалистам выехать на место трагедии в поселок Лесной

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пооручил сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также юристам выехать в поселок Лесной на место трагедии на заводе «Эластик». Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».
«Трагедия в поселке Лесной — это вопиющий случай, необходимо сделать все возможное, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Правоохранительные органы уже ведут работу, чтобы установить причины случившегося и определить виновных, — говорится в сообщении Любимова. — Сейчас поручаю сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также нашим юристам выехать в Лесной. Прошу также организовать выезд и работу нотариусов непосредственно на месте. Нужно помочь людям — рассказать об их правах, проконсультировать, оперативно оформить документы».
Также губернатор подчеркнул, что будет лично держать ситуацию на контроле.
Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.
Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.
В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.
Известна предварительная причина взрыва.
Тела опознают с помощью ДНК-экспертизы.
Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».