Любимов поручил специалистам выехать на место трагедии в поселок Лесной

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пооручил сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также юристам выехать в поселок Лесной на место трагедии на заводе «Эластик». Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пооручил сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также юристам выехать в поселок Лесной на место трагедии на заводе «Эластик». Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».

«Трагедия в поселке Лесной — это вопиющий случай, необходимо сделать все возможное, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Правоохранительные органы уже ведут работу, чтобы установить причины случившегося и определить виновных, — говорится в сообщении Любимова. — Сейчас поручаю сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также нашим юристам выехать в Лесной. Прошу также организовать выезд и работу нотариусов непосредственно на месте. Нужно помочь людям — рассказать об их правах, проконсультировать, оперативно оформить документы».

Также губернатор подчеркнул, что будет лично держать ситуацию на контроле.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.

Тела опознают с помощью ДНК-экспертизы.

Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».