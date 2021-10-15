Под Рязанью похоронили погибшего 15-летнего подростка

Тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. На прощание с мальчиком пришли около 120 человек.

В пятницу, 15 октября, в поселке Стенькино Рязанского района похоронили погибшего 15-летнего Романа Ф. Об этом с места событий сообщил корреспондент РЗН.инфо.

На прощание с мальчиком пришли около 120 человек.

Напомним, тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Девушка готова дать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста.