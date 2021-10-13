Оперативники нашли тело пропавшего подростка в поселке Хирино

Оперативники поздним вечером в среду, 13 октября, нашли тело пропавшего 15-летнего Романа в поселке Хирино рядом с коровниками. Труп был прикопан землей

Оперативники поздним вечером в среду, 13 октября, нашли тело пропавшего 15-летнего Романа в поселке Хирино рядом с коровниками. Труп был прикопан землей.

Об этом стало известно РЗН. Инфо от собственных источников. Уточняется, что мальчика никто не расчленял.

Ранее отчим пропавшего подростка рассказал, где вместе с сожительницей спрятал тело пасынка.

Отчим мальчика ранее был судим по 158 статье «Кража». Ему 52 года, его сожительнице 28 лет.

В доме отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу.

Напомним, Роман пропал в учхозе Стенькино Рязанского района 8 октября. Было возбуждено дело об убийстве.