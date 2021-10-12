Под Рязанью задержали отчима пропавшего 15-летнего подростка
В доме, где жил мальчик, нашли кровь. Задержанный мужчина ранее был судим по статье 158 УК РФ («Кража»).
Под Рязанью задержали отчима пропавшего 15-летнего Романа Федулова. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в доме, где жил мальчик, нашли кровь. Задержанный мужчина ранее был судим по статье 158 УК РФ («Кража»).
Напомним, мальчик пропал 8 октября. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве.