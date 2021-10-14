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Подельница отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца согласилась дать показания
В связи с этим мера пресечения для девушки не была избрана, а задержание продлили еще на 72 часа. Ранее девушка отказывалась от дачи показаний, воспользовавшись имеющимся у нее правом.

Подельница отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца согласилась дать показания. Соответствующее ходатайство адвокат Марии Корнеевой озвучил в четверг, 14 октября, на заседании суда.

Защитник отметил, что 29-летняя девушка готова давать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста. В связи с этим мера пресечения для девушки не была избрана, а задержание продлили еще на 72 часа. Ранее девушка отказывалась от дачи показаний, воспользовавшись имеющимся у нее правом.

Перед заседанием Корнеева отказались отвечать на вопросы журналистов. На суде девушка неуверенно отвечала на вопросы о личных данных, а на остальные — лишь по указаниям адвоката.

Девушку должны опросить в течение суток, до нового заседания, которое пройдет 15 октября.

Напомним, показания дал только 52-летний отчим подростка. Мужчина утверждает, что девушка убила мальчика во время оккультного ритуала.