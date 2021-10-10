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В Рязанском районе пропал 15-летний мальчик
В поселке учхоза Стенькино Высоковского сельского поселения пропал подросток 2006 года рождения. Местонахождение Романа Федулова с 8 октября неизвестно.

В поселке учхоза Стенькино Высоковского сельского поселения пропал подросток 2006 года рождения. Местонахождение Романа Федулова с 8 октября неизвестно. О поисках сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда: темно-синие брюки, зеленая куртка, темные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.

В поисках нужна помощь добровольцев.