В убийстве 15-летнего подростка подозревают трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону

Ранее отчим погибшего признался, что спортсменка должна была оглушить парня и нарисовать на его теле оккультный символ.

В убийстве 15-летнего подростка обвиняют трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону Марию Корнееву. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Ранее отчим погибшего признался, что спортсменка должна была оглушить парня и нарисовать на его теле оккультный символ. Женщина ударила парня ножом, после чего тот скончался.

Напомним, 15-летний Роман Ф. пропал 8 октября. Спустя время, 13 октября, тело ребенка нашли. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу. Отчим в случившемся не сознался.