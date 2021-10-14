\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
11°
Птн, 15
Сбт, 16
11°
ЦБ USD 71.78 -0.08 15/10
ЦБ EUR 83.33 0.33 15/10
Нал. USD 71.10 / 72.30 18:23
Нал. EUR 82.76 / 83.40 18:23
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
1 786
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
5 730
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
29 011
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
6 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанской полиции рассказали о конфликтах матери погибшего подростка с отчимом
Полиция рассмотрела заявления граждан и вынесла процессуальные решения по ним.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в течение года от матери и отчима погибшего подростка поступали заявления. Конфликты между ними были связаны с разделом имущества и неприязненными отношениями.

Полиция рассмотрела заявления граждан и вынесла процессуальные решения по ним.

«Оснований для возбуждения уголовных дел не имелось, поскольку все инциденты лежали или в плоскости гражданско-правовых отношений или не имели под собой реальной почвы», — отметили в пресс-службе.

Ранее Mash сообщил, что мать погибшего 15-летнего Романа Ф. написала за год около 40 заявлений в полицию на бывшего мужа.

Напомним, 15-летний подросток пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой.