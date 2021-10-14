В рязанской полиции рассказали о конфликтах матери погибшего подростка с отчимом

Полиция рассмотрела заявления граждан и вынесла процессуальные решения по ним.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в течение года от матери и отчима погибшего подростка поступали заявления. Конфликты между ними были связаны с разделом имущества и неприязненными отношениями.

Полиция рассмотрела заявления граждан и вынесла процессуальные решения по ним.

«Оснований для возбуждения уголовных дел не имелось, поскольку все инциденты лежали или в плоскости гражданско-правовых отношений или не имели под собой реальной почвы», — отметили в пресс-службе.

Ранее Mash сообщил, что мать погибшего 15-летнего Романа Ф. написала за год около 40 заявлений в полицию на бывшего мужа.

Напомним, 15-летний подросток пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой.