Мать погибшего 15-летнего рязанца написала в полицию около 40 заявлений на бывшего мужа

Сообщается, что Рома был третьим ребенком Елены Федуловой.

Мать погибшего 15-летнего Романа Федулова написала за год около 40 заявлений в полицию на бывшего мужа. Подробности привел telegram-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к семье.

Сообщается, что Рома был третьим ребенком Елены Федуловой. Мужчина с матерью погибшего мальчика жили в ее доме. В районе ходили слухи, что мужчина — бандит, но это женщину не беспокоило.

Спустя время чувства остыли. Елена подала на развод. Суд разделил жилье пополам, но мужчине было этого мало. Он угрожал бывшей жене, а та обращалась в полицию. За год она написала около 40 заявлений, однако правоохранители не реагировали.

Напомним, тело ребенка нашли 13 октября. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу. Отчим в случившемся не сознался.