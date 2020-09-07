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Мастурбирующего на уроке рязанского учителя не задержали
Ранее источник РЗН. инфо говорил о том, что мужчину арестовали.

Учителя Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района, который мастурбировал на уроке переде семиклассницами, не задержали. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Ранее источник РЗН. инфо говорил о том, что мужчину арестовали. На самом деле его доставили в СК для объяснений.

Напомним, учителя сняла на видео семиклассница. По ее словам, он мастурбировал на уроке не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку начали в областном минобре и СК.