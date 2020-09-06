Рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей, арестовали — источник

Также известно, что он официально уволен.

Рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей, официально уволили по статье и арестовали. Об этом РЗН. инфо рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что с девочкой после произошедшего беседовали психологи.

Напомним, учителя, мастурбировавшего на уроке в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района, сняла на видео семиклассница. По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку после ситуации начали в областном минобре и СК.