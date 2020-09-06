В минобре начали проверку информации о рязанском учителе, мастурбировавшем на уроке

По результатам проверки примут меры.

В региональном министерстве образования начали проверку информации о рязанском учителе, мастурбировавшем на уроке. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

«Министерством проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — отметили в сообщении.

Учителя, мастурбировавшего на уроке в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района, сняла на видео семиклассница. По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе.