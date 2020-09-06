В СК начали проверку после ситуации с рязанским учителем, мастурбировавшем перед школьницей

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи назначили проверку по заявлению матери девочки, перед которой мастурбировал учитель в Ключанской средней школе № 11. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Следователи изучают ситуацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Учителя, мастурбировавшего на уроке в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района, сняла на видео семиклассница. По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку после ситуации начали в областном минобре.