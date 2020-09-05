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Стали известны подробности о рязанском учителе, который мастурбировал перед школьницей
Мужчина приехал работать в школу из Рязани.

Стали известны подробности о рязанском учителе, который мастурбировал перед школьницей. Комментарий о произошедшем РЗН. инфо дал источник, знакомый с ситуацией.

Учителя, мастурбировавшего на уроке в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района, сняла на видео семиклассница. По ее словам, такое происходит не впервые.

Собеседник РЗН. инфо рассказал, что мужчина приехал работать в школу из Рязани.

«Когда его принимали на работу, проверяли по всем параметрам. Из психоневрологического диспансера справка, об отсутствии судимости. Все как положено. Мужчина с хорошим образованием, семьей и детьми», — сообщил собеседник.

По его словам, ситуация произошла «пару дней назад», а учитель во всем признался.

«В ситуацию сложно было поверить. В полицию, естественно, обратились, следственный комитет приезжал», — рассказал источник.

По его словам, ученица постеснялась сказать о произошедшем сразу.

«Сняла видео, и в тот же день они его скинули классному руководителю вечером. И на следующий день уже заявили в полицию, началось разбирательство сразу же», — рассказал собеседник.

Он отметил, что педагогический коллектив был в шоке.

«С виду был нормальный человек. Второй раз женат, дети есть. На работу приняли по всем правилам, вел себя абсолютно нормально. Ничего нигде не предвещало таких моментов», — добавил он.

Источник отметил, что мужчину отстранили от работы. Подробности о произошедшем выясняются.

Ранее появился кадр из видео с учителем, которое удалось заснять школьнице.