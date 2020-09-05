В Рязанской области учитель мастурбировал на уроке

В Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района Рязанской области. учитель мастурбировал на уроке. Об этом сообщила «
В издании отметили, что в распоряжении есть видео ученицы 7 класса, которая одна присутствовала на уроке 54-летнего преподавателя.
13-летняя девочка рассказала о произошедшем маме. Та обратилась в правоохранительные органы.
В сообщении отметили, что руководство школы пыталось убедить родительницу не выносить «сор из избы».
По информации издания, преподаватель и ранее совершал подобные действия в присутствии школьницы, но у нее не было доказательств, поэтому в органы никто не обращался.
Позже ученице удалось сделать запись.
В сообщении отметили, что на место прибыла полиция. Мать женщины планирует добиться законного решения в отношении извращенца.
Позже стали известны подробности о произошедшем.