Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела об отравлении Навального

Идет доследственная проверка.

Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, пока нет данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального».

Там заявили, что идет доследственная проверка, которая является стандартной при серьезных происшествиях с авиапассажирами.

Ранее проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.