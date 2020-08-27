Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела об отравлении Навального
Идет доследственная проверка.
Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. Сообщение
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, пока нет данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального».
Там заявили, что идет доследственная проверка, которая является стандартной при серьезных происшествиях с авиапассажирами.
Ранее проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.