В поликлинике ОКБ появится граффити с хирургом Аллой Левушкиной

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В холле поликлиники ОКБ появится граффити с
Помимо него, на встречу пришли глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, ректор РязГМУ Роман Калинин, главврач городской больницы №11 Роман Васин, а также врачи и медсестры.
Присутствующим предложили три варианта граффити, которое в эти выходные изобразят на стене в холле на четвертом этаже. Автором изображения станет Александр Демкин.
Сам художник рассказал, что вариант эскиза пока не утвердили.
Напомним, работы Демкина уже украсили
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