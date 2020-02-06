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12:30, 6 февраля 2020 178
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В поликлинике ОКБ появится граффити с хирургом Аллой Левушкиной

В поликлинике ОКБ появится граффити с хирургом Аллой Левушкиной

В холле поликлиники ОКБ появится граффити с хирургом Аллой Левушкиной. Об этом на круглом столе в четверг, 6 февраля, рассказал главврач клинической больницы Дмитрий Хубезов.

Помимо него, на встречу пришли глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, ректор РязГМУ Роман Калинин, главврач городской больницы №11 Роман Васин, а также врачи и медсестры.

Присутствующим предложили три варианта граффити, которое в эти выходные изобразят на стене в холле на четвертом этаже. Автором изображения станет Александр Демкин.

Сам художник рассказал, что вариант эскиза пока не утвердили.

Напомним, работы Демкина уже украсили несколько зданий в Рязани. Его граффити также есть в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Татарстане. Одни из последних работ Демкина — изображение медсестры на здании рязанского медуниверситета и паблик-арт на стене общежития РГУ имени Есенина.

Также в Рязани установят памятные доски в честь хирурга.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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