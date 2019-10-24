На здании рязанской теннисной академии появились новые граффити

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В Рязани на здании теннисной академии появились новые граффити. Об этом в
Он отметил, что граффити созданы совместно с уличными художниками Анатолием и Юрием Зеленскими.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.