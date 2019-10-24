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9:28, 24 октября 2019 259
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На здании рязанской теннисной академии появились новые граффити

На здании рязанской теннисной академии появились новые граффити

В Рязани на здании теннисной академии появились новые граффити. Об этом в Instagram сообщил автор работ Александр Демкин.

Он отметил, что граффити созданы совместно с уличными художниками Анатолием и Юрием Зеленскими.

Это уже не первая работа Демкина на стенах здания академии тенниса имени Озерова. Рязанец уже десять лет занимается стрит-артом. Ранее он нарисовал на стене дома №22-а по улице Радищева паблик-арт «Мир», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Он также воплотил в жизнь идею активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».


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