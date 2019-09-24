Рязанец нарисовал в Татарстане масштабное граффити об онлайн-торговле

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Рязанец Александр Демкин нарисовал в городе Альметьевске Татарстана масштабное граффити о штрих-кодах, банковских картах, кассах самообслуживания и других цифровых технологиях, связанных с современной торговлей. Рязанец на своей странице в соцсети
«Кассы самообслуживания, онлайн покупки постепенно вытесняют процесс диалога из жизни человека, тем самым лишают его живого общения с другими людьми», — написал мужчина.
Площадь граффити составляет полторы тысячи «квадратов».
Фото Антон Селезнев
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