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11:08, 25 января 2020 152
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В Рязани простились со старейшим хирургом Аллой Левушкиной

В Рязани простились со старейшим хирургом Аллой Левушкиной

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 24 января, в Рязани простились с старейшим рязанским хирургом Аллой Левушкиной. Панихида прошла в актовом зале больницы №11.

Попрощаться с хирургом и возложить цветы пришел глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов, а также ее коллеги, друзья и родственники.

«Смерть любого человека всегда трагедия. Смерть человека, который спас тысячи жизней, еще большая трагедия. Вся жизнь Аллы Ильиничны — это хирургия. Это ее семья и друзья. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах. Пусть земля ей будет пухом», — сказал Прилуцкий.

Левушкиной было 92 года. За 67 лет работы врачом женщина провела более десяти тысяч операций, при этом не погиб ни один пациент.

Напомним, к 90-летию Левушкиной о ней рассказала британская газета, а позже ряд материалов выпустили крупнейшие мировые СМИ. После этого рязанка заявила, что относится к своей славе «печально».

В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» показали выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Аллы Левушкиной. В передаче женщина рассказала о своем 66-летнем рабочем стаже и поделилась секретом долголетия.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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