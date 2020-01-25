В Рязани простились со старейшим хирургом Аллой Левушкиной

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 24 января, в Рязани простились с старейшим рязанским хирургом Аллой Левушкиной. Панихида прошла в актовом зале больницы №11.
Попрощаться с хирургом и возложить цветы пришел глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов, а также ее коллеги, друзья и родственники.
«Смерть любого человека всегда трагедия. Смерть человека, который спас тысячи жизней, еще большая трагедия. Вся жизнь Аллы Ильиничны — это хирургия. Это ее семья и друзья. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах. Пусть земля ей будет пухом», — сказал Прилуцкий.
Левушкиной было 92 года. За 67 лет работы врачом женщина провела более десяти тысяч операций, при этом не погиб ни один пациент.
Напомним, к 90-летию Левушкиной о ней
В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» показали выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Аллы Левушкиной. В передаче женщина
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