Есенина на общежитии рязанского госуниверситета нарисовали за неделю

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На здании общежития рязанского госуниверситета нарисовали Сергея Есенина. На
По его словам, паблик-арт — это легальное, согласованное нанесение изображения. Рисунок появился при поддержке «Волонтеров Победы», а также при согласовании с министерством образования.
«Мы довольны результатом», — прокомментировал художник.
Напомним, работы Демкина уже украсили
Одна из последних работ Демкина —
Фото со страницы художника «ВКонтакте»
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ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).