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11:58, 15 ноября 2019 438
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Есенина на общежитии рязанского госуниверситета нарисовали за неделю

Есенина на общежитии рязанского госуниверситета нарисовали за неделю

На здании общежития рязанского госуниверситета нарисовали Сергея Есенина. На создание паблик-арта ушло около недели, рассказал его автор Александр Демкин.

По его словам, паблик-арт — это легальное, согласованное нанесение изображения. Рисунок появился при поддержке «Волонтеров Победы», а также при согласовании с министерством образования.

«Мы довольны результатом», — прокомментировал художник.

Напомним, работы Демкина уже украсили несколько зданий в Рязани. Его граффити также есть в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Татарстане.

Одна из последних работ Демкина — изображение медсестры на здании рязанского медуниверситета.

Фото со страницы художника «ВКонтакте»


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