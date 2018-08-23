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12:48, 23 августа 2018 290
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Рязанский художник нарисовал большое граффити на здании в Питере

Рязанский художник нарисовал большое граффити на здании в Питере

Рязанский художник Александр Демкин нарисовал большое граффити «Погружение» на здании в питерском «Порту Севкабель». Молодой человек стал участником местного фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect 2018.

Он и еще трое участников создали четыре масштабных мурала и инсталляцию. Для этого им предложили два основных мотива: звуковая волна и морская тематика. Работы на фасадах выполнили в черных и белых тонах, а также в оттенках кирпича и бирюзы.

Александр Демкин уже десять лет занимается стрит-артом. Год назад он нарисовал на стене дома №22-а по улице Радищева в Рязани паблик-арт «Мир», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Он также воплотил в жизнь идею активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».


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