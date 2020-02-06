В Рязани установят мемориальные доски в честь Аллы Левушкиной

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В честь хирурга Аллы Левушкиной появятся две мемориальные доски и учредят премию. Об этом на круглом столе в Рязанской ОКБ рассказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Памятные доски, посвященные хирургу, основательнице одной из первых колопроктологических служб в стране Алле Левушкиной установят на фасадах горбольницы №11 и областной клинической больницы.
«Сегодня, когда здравоохранение развивается, когда строятся новые больницы, в каждом из них нужно сделать уголок или даже зал памяти наших предшественников, учителей. Историю нашего здравоохранения должны знать студенты и молодые врачи», — сказал Андрей Прилуцкий.
Ректор РязГМУ Роман Калинин предложил учредить региональную премию имени Аллы Левушкиной «За верность профессии».
«Мы планируем провести в университете провести цикл тематических лекций, а также хирургический турнир для начинающих врачей, который постараемся сделать традиционным», — отметил Калинин.
Напомним, в холле четвертого этажа поликлиники ОКБ
Хирург
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