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12:59, 6 февраля 2020 70
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В Рязани установят мемориальные доски в честь Аллы Левушкиной

В Рязани установят мемориальные доски в честь Аллы Левушкиной

В честь хирурга Аллы Левушкиной появятся две мемориальные доски и учредят премию. Об этом на круглом столе в Рязанской ОКБ рассказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Памятные доски, посвященные хирургу, основательнице одной из первых колопроктологических служб в стране Алле Левушкиной установят на фасадах горбольницы №11 и областной клинической больницы.

«Сегодня, когда здравоохранение развивается, когда строятся новые больницы, в каждом из них нужно сделать уголок или даже зал памяти наших предшественников, учителей. Историю нашего здравоохранения должны знать студенты и молодые врачи», — сказал Андрей Прилуцкий.

Ректор РязГМУ Роман Калинин предложил учредить региональную премию имени Аллы Левушкиной «За верность профессии».

«Мы планируем провести в университете провести цикл тематических лекций, а также хирургический турнир для начинающих врачей, который постараемся сделать традиционным», — отметил Калинин.

Напомним, в холле четвертого этажа поликлиники ОКБ появится граффити Аллы Левушкиной.

Хирург умерла 23 января на 93-м году жизни. Она работала врачом около 70 лет и провела более десяти тысяч успешных операций. Женщина стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 лет.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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