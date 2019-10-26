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13:38, 26 октября 2019 213
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На здании рязанского медуниверситета появилось граффити с медсестрой

На здании рязанского медуниверситета появилось граффити с медсестрой

На здании рязанского медуниверситета появилось огромное граффити с медсестрой. Автором стал молодой художник из Шилова Александр Демкин, пишет ГТРК «Ока».

Высота картины составила 20 метров, ширина 15,5.

По словам автора граффити, работать с таким «полотном» оказалось не просто.

Фото ГТРК «Ока»


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