На здании рязанского медуниверситета появилось граффити с медсестрой

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На здании рязанского медуниверситета появилось огромное граффити с медсестрой. Автором стал молодой художник из Шилова Александр Демкин, пишет ГТРК «
Высота картины составила 20 метров, ширина 15,5.
По словам автора граффити, работать с таким «полотном» оказалось не просто.
Фото ГТРК «Ока»
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