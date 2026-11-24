Рязанская НОТ 2.0: как бережливые технологии объединяют власть, бизнес и образование

В 2026 году Рязанская область стала одним из шести регионов-участников пилотного проекта «Национальная организация труда 2.0» (НОТ 2.0). Проект реализует Федеральный центр компетенций. Зародившись в СССР, НОТ эволюционировала от классических методов к «умным» технологиям, обеспечивая рост выработки на предприятиях, повышая эффективность за счет анализа скорости, качества и сокращения простоев оборудования, а также активно обучая персонал передовым средствам оптимизации.

В 2026 году Рязанская область стала одним из шести регионов-участников пилотного проекта «Национальная организация труда 2.0» (НОТ 2.0). Проект реализует Федеральный центр компетенций.

Зародившись в СССР, НОТ эволюционировала от классических методов к «умным» технологиям, обеспечивая рост выработки на предприятиях, повышая эффективность за счет анализа скорости, качества и сокращения простоев оборудования, а также активно обучая персонал передовым средствам оптимизации. Проект помогает преодолеть недостатки в организации труда, ведущие к потерям времени, и адаптировать российские предприятия к современным экономическим условиям. Все это, в глобальном смысле, ведется для решения задач, поставленных в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Рязанской области НОТ 2.0 формируется на практике и учитывает региональные особенности. Сегодня в федеральном проекте «Производительность труда» участвуют 132 компании региона, более 20 из них заинтересованы в подключении к новой модели организации труда.

Для координации принимаемых решений и аккумулирования положительных практик в регионе по поручению губернатора Павла Малкова создан региональный штаб. В его работе участвуют ректоры вузов, директора школ, представители профильных министерств и бизнеса — такой состав позволяет формулировать задачи сразу с учетом возможностей образовательных организаций и потребностей предприятий, избегая долгих согласований и ускоряя внедрение решений. Координатором проекта выступает Агентство развития бизнеса Рязанской области: оно организует взаимодействие участников, следит за исполнением решений штаба и обеспечивает связь между министерствами, учебными заведениями и производственными площадками. Методологическую основу формирует Региональный центр компетенций АРБ при поддержке ФЦК.

Важную роль в системе играют рязанские вузы: Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (РГУ), Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина (РГРТУ) и Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета. Их студенты изучают образовательные программы по направлениям «Организация производства», «Бережливое производство» и «Бережливые технологии в государственном и муниципальном управлении». Практическая подготовка студентов проходит на площадках предприятий: эксперты РЦК помогают превращать реальные производственные проблемы в учебные кейсы.

Яркий пример интеграции образования и бизнеса — акселератор «Мой стартап» в РГРТУ им. В. Ф. Уткина, где в течение трех месяцев участники разрабатывают технологические идеи, а жюри из представителей бизнеса отбирает проекты, способные улучшить реальные производственные процессы.

Бережливые подходы внедряются и в школьном образовании. В школах № 6 и № 64 уже действуют профильные программы: в одной из них введен предмет «Бережливая технология» для 5-8 классов, в другой — курс внеурочной деятельности «Основы бережливого производства» даже для учеников 1-2 классов. Эффективность этих практик оценивают по конкретным показателям: самоорганизации, бережному отношению к ресурсам, навыкам командной работы и кайдзен-мышлению. Решение о масштабировании опыта на весь регион примут по итогам сравнительного исследования успеваемости и навыков учеников.

Расширяется и охват дополнительного образования: достигнута договоренность о сотрудничестве с центром «Феникс», проведен турнир «Бережливый студент», а в первом квартале 2027 года стартует турнир «Бережливый школьник». Такие мероприятия помогают формировать культуру бережного отношения к времени, ресурсам и результату.

Рязанская область готова делиться наработанными практиками — все заинтересованные могут приехать в регион, чтобы увидеть, как работает система, и обменяться опытом на реальных производственных и образовательных площадках.

Больше о бережливых технологиях можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.

По материалам статьи эксперта Федерального центра компетенций Дмитрия Маслова

Фото: АРБ Рязанской области