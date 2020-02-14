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16:12, 14 февраля 2020 155
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Минздрав рассказал о создании «Рязанского склифа»

Минздрав рассказал о создании «Рязанского склифа»

В пятницу, 14 февраля, региональный минздрав рассказал о создании «Рязанского склифа» — крупного многопрофильного медцентра, который образуют при слиянии Городской клинической станции скорой медицинской помощи с БСМП.

В ведомстве рассказали, что «дорожные карты» по объединению этих учреждений, а также больницы №10 и ОКБ уже утвердили.

«Объединение многопрофильной ОКБ с ГКБ №10 позволит последней получить дополнительные возможности к завершению работ по ремонту и созданию комфортных условий для пациентов, поскольку снижение расходов на содержание административно-управленческого аппарата повысит эффективность использования финансовых средств, — пояснили в минздраве. — Принимаемые меры рассчитаны также на улучшение дисциплины в объединенном медицинском коллективе, соблюдении медицинской этики и деонтологии».

Утоянется, что объединение учреждений позволит организовать выездные и дистанционные консультации и повысит эффективность использования оборудования.

Напомним, после жалоб рязанцев на условия в больнице №10 уволилась главврач.

8 февраля рязанка пожаловалась на состояние палаты и туалета в гинекологическом отделении больницы. Тогда же прокуратура начала проверку.

Позже представители больницы рассказали РЗН. инфо, что ролик «не соответствует действительности». После публикации видео в соцсетях всех пациентов начали переселять в отремонтированные палаты.

Региональный минздрав в ответе на официальный запрос РЗН. инфо сообщил, что закончить ремонт в больнице планируют летом 2020 года.


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