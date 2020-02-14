Минздрав рассказал о создании «Рязанского склифа»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 14 февраля, региональный минздрав
В ведомстве рассказали, что «дорожные карты» по объединению этих учреждений, а также больницы №10 и ОКБ уже утвердили.
«Объединение многопрофильной ОКБ с ГКБ №10 позволит последней получить дополнительные возможности к завершению работ по ремонту и созданию комфортных условий для пациентов, поскольку снижение расходов на содержание административно-управленческого аппарата повысит эффективность использования финансовых средств, — пояснили в минздраве. — Принимаемые меры рассчитаны также на улучшение дисциплины в объединенном медицинском коллективе, соблюдении медицинской этики и деонтологии».
Утоянется, что объединение учреждений позволит организовать выездные и дистанционные консультации и повысит эффективность использования оборудования.
Напомним, после жалоб рязанцев на условия в больнице №10
8 февраля рязанка
Позже представители больницы
Региональный минздрав в ответе на официальный запрос РЗН. инфо сообщил, что закончить ремонт в больнице планируют летом 2020 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подешевели рыба и рис
Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.