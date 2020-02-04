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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Прокуратура провела проверку в рязанской больнице № 10. Об этом во вторник, 4 февраля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Причины проверки в ведомстве не прокомментировали, но пообещали сообщить подробности позже.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.