«Тараканы кишат, блохи кусают». Рязанка пожаловалась на состояние палаты в больнице №10

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Рязанка пожаловалась на состояние палаты в гинекологическом отделении в больнице №10. Ролик опубликовали в instagram rzn_life.
«Тараканы по палатам кишат, блохи ночью кусают. Антисанитария полнейшая. На полах толстый слой грязи. А самое главное — туалет. Прикрепляю видео», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что в Рязани
Напомним, в этот же день прокуратура
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Здравствуйте, сегодня маму положили в 10 больницу. ГЕНИКОЛОГИЧЕСКОЕ отделение!!!!!! ТАРАКАНЫ ПО ПАЛАТАМ КИШАТ, блохи ночью кусают, АНТИСАНИТАРИЯ ПОЛНЕЙШАЯ!! На полах толстейший слой грязи! И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ТУАЛЕТ! ПРИКРЕПЛЯЮ ВИДЕО! Повторю еще раз ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ!!!! @solovushka_o_ #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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