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16:13, 8 февраля 2020 197
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«Тараканы кишат, блохи кусают». Рязанка пожаловалась на состояние палаты в больнице №10

«Тараканы кишат, блохи кусают». Рязанка пожаловалась на состояние палаты в больнице №10

Рязанка пожаловалась на состояние палаты в гинекологическом отделении в больнице №10. Ролик опубликовали в instagram rzn_life.

«Тараканы по палатам кишат, блохи ночью кусают. Антисанитария полнейшая. На полах толстый слой грязи. А самое главное — туалет. Прикрепляю видео», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Рязани отремонтировали поликлинику №10. Ремонт начался в ноябре прошлого года и завершился на в феврале 2020 года. При этом работа учреждения не останавливалась. На ремонт потратили 11 миллионов 900 тысяч рублей.

Напомним, в этот же день прокуратура провела проверку в больнице № 10.


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Здравствуйте, сегодня маму положили в 10 больницу. ГЕНИКОЛОГИЧЕСКОЕ отделение!!!!!! ТАРАКАНЫ ПО ПАЛАТАМ КИШАТ, блохи ночью кусают, АНТИСАНИТАРИЯ ПОЛНЕЙШАЯ!! На полах толстейший слой грязи! И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ТУАЛЕТ! ПРИКРЕПЛЯЮ ВИДЕО! Повторю еще раз ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ!!!! @solovushka_o_ #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити

Публикация от RZN LIFE | РЯЗАНЬ (@rzn_life)

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