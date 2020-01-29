Какой будет новая БСМП в Рязани

Строительство больницы скорой медицинской помощи на улице Гоголя началось в конце 2016 года. За три года на месте бывшего трамвайного депо выросла семиэтажная больница.

Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей.

Главврач новой БСМП Виктор Филимонов и его заместитель по хирургической помощи и организационной работе Андрей Мельников провели для корреспондента РЗН. инфо экскурсию по больнице и познакомили с ее новейшим оснащением.

Осталось только переехать

В здании уже завершились все строительные работы, сейчас проводится запуск и настройка оборудования, а открытие больницы запланировано на вторую половину марта.

Новая больница вмещает на 170 человек больше, чем предыдущая, — 540. Кроме того, в БСМП появится три новых профильных отделения: урологии, гинекологии и нейрохирургии. Все это позволит разгрузить поток пациентов в других больницах.

Штат новой БСМП вырастет примерно в два раза, в основном за счет сотрудников из других рязанских больниц. Уже сейчас специалисты и эксперты знакомят медперсонал с новым оборудованием (в день экскурсии обучением занимались работники реанимационного отделения).

«Помимо обучения, наши специалисты будут ежегодно выезжать на стажировки и повышать свою квалификацию», — рассказывает Виктор Филимонов.

Переезд медперсонала и больных запланирован на конец февраля. На время плановая госпитализация в старой БСМП прекратится, а с экстренной помощью будут помогать другие рязанские больницы.

Душ и санузел в каждой палате

Основное здание больницы построено по модульного принципу. В центре располагается сердце больницы (операционные, реанимация, лаборатория и приемный покой на первом этаже), а по сторонам — корпуса отделений, отмечает Виктор Филимонов. Это позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов.

В коридорах и просторных холлах больницы установлены аппараты дисбактеризации воздуха для профилактики ОРВИ и ОРЗ, также в здании предусмотрена центральная система вентиляции и кондиционирования, совмещенная с сигнализацией и системой пожаротушения.

В БСМП оборудованы палаты для одного, двух, четырех и пяти пациентов. В каждой есть отдельный душ и санузел, кнопки для вызова персонала. Теперь не надо выходить в коридор, чтобы позвать врача.

«Обычно пациенты не задают вопросы про наше оборудование и операционные. Их интересуют условия, в которых они будут лечиться. Приятно, что мы можем соответствовать самым высоким стандартам», — заявил Андрей Мельников.

В здании оборудован конференц-зал, а в реабилитационном отделении — кабинеты с тренажерами для восстановления после травм.

Больница дает возможность реализовать таланты хирургам

«Особая гордость больницы — операционное отделение на четвертом этаже», — рассказывает главный врач БСМП.

В операционном отделении создается повышенное давление и подается чистый, стерильный воздух, который удаляет все бактерии, а внутри установлена система климат-контроля. Это помогает снизить возможность занести инфекцию во время проведения операции.

«Современные комфортные операционные оборудованы новейшими наркозными аппаратами, электрохирургическими блоками ведущих отечественных и зарубежных производителей, эндоскопическими стойками для видеоэндоскопических операций на органах брюшной полости и суставах. Пока в Рязани такого оборудования нет», — подчеркнул Виктор Филимонов.

Всего в больнице 16 больших операционных залов и три малые операционные, которые позволяют оказывать экстренную помощь сразу нескольким тяжелым пациентам.

«Больница дает возможность реализовывать таланты хирургам. Это крайне важно для роста специалиста. Здесь есть возможность оказывать помощь деликатно по отношению к пациентам. И это вдохновляет», — рассказывает заместитель главврача Андрей Мельников.

Для выполнения ультразвуковых исследований в больнице установили УЗИ-аппараты высокого и экспертного классов, для операций на сосудах и сердце — ангиограф.

«Отдельно хочется отметить эндоскопическое отделение, оснащенное японской видеоэндоскопической аппаратурой экспертного класса для исследования желудочно-кишечного тракта и бронхов, которые могут быть выполнены в том числе и под наркозом», — отмечает главврач больницы.

Сюда пришли лучшие хирурги и травматологи Рязани

Современные магнитно-резонансный и рентгеновский томографы выполняют исследования практически всех органов и систем организма человека. Современный рентген позволяет за несколько секунд определить повреждение у экстренных пациентов, которые попадают в больницу без сознания.

Кроме того, компьютерная сеть больницы дает возможность отправить снимки хирургу еще до обращения пациента, также рентгеновские снимки теперь можно получить на флешку или диск, без печати.

«Новая БСМП уже оснащена по последнему слову медицинской техники, но главное — сюда пришли лучшие хирурги и травматологи Рязани. Все это в комплексе и делает нашу больницу уникальной в плане сочетания высокотехнологичного оборудования и кадров высокого уровня. Если раньше, желая получить медицинское заключение на аппарате экспертного класса, пациент отправлялся в Москву, то сегодня этой проблемы у нас нет», — подчеркнул Виктор Филимонов.

Вертолетная площадка и медицинский туризм

«Наша клиника способна принимать пострадавших и из соседних регионов. В перспективе ожидается и плановое обращение жителей близлежащих областей к докторам нашей круглосуточной больницы. Это будет способствовать развитию медицинского туризма в регионе», — заключил главврач Виктор Филимонов

Сейчас осталось оборудовать подъезд к больнице со стороны улиц Островского и Черновицкой. Также к БСМП требуется перенести остановку общественного транспорта и оборудовать парковку для персонала и посетителей.

Ожидается, что рядом с БСМП появится вертолетная площадка для доставки пациентов санитарной авиацией.