В рязанской больнице №10 прокомментировали видео с жалобой на условия для пациентов

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Представители рязанской больницы №10 прокомментировали
Руководство больницы отметило, что размещенное в соцсети видео «не соответствует действительности». По словам сотрудников, ролик записали в техническом помещении, который «закрыт и опечатан». Уточняется, что пациенты им не пользуются, так как имеется санитарная комната.
«В настоящее время все пациентки отделения гинекологии лежат в отремонтированной части стационара. Палаты, туалеты и другие помещения полностью приведены в порядок и соответствуют всем современным требованиям», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в помещении «старого туалета» планируется провести ремонт.
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