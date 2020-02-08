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21:29, 8 февраля 2020 95
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В рязанской больнице №10 прокомментировали видео с жалобой на условия для пациентов

В рязанской больнице №10 прокомментировали видео с жалобой на условия для пациентов

Представители рязанской больницы №10 прокомментировали жалобу рязанки на «антисанитарию» и «таракнов» в палатах и туалете.

Руководство больницы отметило, что размещенное в соцсети видео «не соответствует действительности». По словам сотрудников, ролик записали в техническом помещении, который «закрыт и опечатан». Уточняется, что пациенты им не пользуются, так как имеется санитарная комната.

«В настоящее время все пациентки отделения гинекологии лежат в отремонтированной части стационара. Палаты, туалеты и другие помещения полностью приведены в порядок и соответствуют всем современным требованиям», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в помещении «старого туалета» планируется провести ремонт.


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