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13:46, 9 февраля 2020 167
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После скандального видео из рязанской больницы №10 пациентов переселяют в отремонтированные палаты — соцсети

После скандального видео из рязанской больницы №10 пациентов переселяют в отремонтированные палаты — соцсети

Рязанка, которая пожаловалась на «тараканов и антисанитарию» в рязанской больнице №10, рассказала, что всех пациентов начали переселять в отремонтированные палаты после скандального видео. Об этом девушка написала на своей странице в instagram.

«В больнице суматоха, все засуетились, из этой „тараканьей обители“ всех переселяют в хорошие, отремонтированные палаты. Этот туалет закрыли и разрешили ходить в отремонтированный в другом крыле. Все пациенты очень рады, что их перевозят и боготворят врачей. Хотя вряд ли их перевезли бы, если бы не проверка, которая придет к ним в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 8 февраля, рязанка пожаловалась на состояние палаты и туалета в гинекологическом отделении в больнице №10. Позже представители больницы рассказали РЗН. инфо, что ролик «не соответствует действительности».

Фото и видео из instagram аккаунта solovushka_o_


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