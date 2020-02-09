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Рязанка, которая пожаловалась на «тараканов и антисанитарию» в рязанской больнице №10, рассказала, что всех пациентов начали переселять в отремонтированные палаты после скандального видео. Об этом девушка написала на своей странице в instagram.
«В больнице суматоха, все засуетились, из этой „тараканьей обители“ всех переселяют в хорошие, отремонтированные палаты. Этот туалет закрыли и разрешили ходить в отремонтированный в другом крыле. Все пациенты очень рады, что их перевозят и боготворят врачей. Хотя вряд ли их перевезли бы, если бы не проверка, которая придет к ним в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 8 февраля, рязанка
Фото и видео из instagram аккаунта
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