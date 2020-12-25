Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

Издательство «Пресса» опубликовало фотографии с места смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области.

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района около 3:00 в пятницу, 25 декабря.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, попали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.