Открыта горячая линия МЧС после ДТП с автобусом в Рязанской области

ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС. Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу.

ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС. Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС РФ сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали.