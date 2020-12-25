На место смертельного ДТП с автобусом приехали рязанский вице-губернатор и министры

Автобус ехал из Москвы в Волгоград. В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли трое, 11 человек пострадали.

На место смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе приехали рязанский вице-губернатор Игорь Греков, глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, глава администрации Скопинского района Александр Боков, врио начальника ГУ МЧС Александр Савуков и оперативная группа регионального МЧС. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Часть трассы после аварии перекрыли.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.Погибли двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, включая ребенка, попали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.

Появились фотографии с места ДТП.