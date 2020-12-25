Мальчик, лишившийся руки в ДТП в Скопинском районе, потерял обе ноги

Во время аварии ему оторвало руку и обе ноги. Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени.

Мальчик, лишившийся руки в ДТП в Скопинском районе, потерял обе ноги. Об этом сообщил ТКР.

Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что мальчику примерно 10 лет оторвало руку и обе ноги во время аварии.

«Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. Это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу», — отметил Карпунин.

Он рассказал, что пациента доставили в Скопинский ММЦ, где ему оказали врачебную помощь, провели реанимационные мероприятия. На фоне продолженной интенсивной терапии ребенка перевезли в областную клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой.

«Еще одна тяжелая пациентка детских врачей — девушка 17 лет, она получила резаные раны лица и тела, также была эвакуирована в кратчайшие сроки, для оказания специализированной медицинской помощи в областном учреждении», — сообщил Андрей Карпунин.

В Рязанскую ОКБ доставили двух пострадавших. У мужчины, как и у остальных пострадавших, диагностированы многочисленные скелетные травмы. За его жизнь борются реаниматологи.

Четверо взрослых остались в Скопинском ММЦ, они в состоянии средней тяжести. Их пока не могут эвакуировать вертолетом санавиации из-за погоды.

За пациентами выехали специализированные бригады центра медицины катастроф ГБУ РО «ОКБ».

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Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

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