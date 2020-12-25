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Главврач Скопинской ММЦ сообщил о пострадавших в смертельном ДТП с автобусом детях
По его словам, в скопинскую больницу поступило 11 пострадавших в аварии, из них пять детей. Трех госпитализировали в реанимацию, из них двое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Главврач Скопинского ММЦ Николай Егоров сообщил о детях, пострадавших в ДТП с автобусом. Его комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале Рязанской области.

По его словам, в скопинскую больницу поступило 11 пострадавших в аварии, из них пять детей. Трех госпитализировали в реанимацию, из них двое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

В ОКБ эвакуировали семь человек, остальные продолжают лечение в скопинской больнице.

«В течение ближайших часов будет принято решение об эвакуации оставшихся пострадавших», — сказал Егоров.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.