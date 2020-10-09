После жалоб рязанцев на воздух минприроды отчиталось о проверке

За два дня в городе наблюдался «устойчивый неприятный запах в воздухе в разных районах».

Минприроды Рязанской области рассказало о результатах мониторинга атмосферного воздуха в Рязани за сутки 7 и 8 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за два дня в городе наблюдался «устойчивый неприятный запах в воздухе в разных районах». Это подтверждалось многочисленными сообщениями в соцсетях и звонками на телефоны МЧС и ЕДДС.

По данным минприроды, 7 октября на постах показатели загрязнения атмосферного воздуха по сероводороду, наиболее пахучему веществу, в Дашково-Песочне находились около пороговых значений, но не превысили их.

7 октября отобрали пробы воздуха в районе улицы Солнечной (дерервня Турлатово) и в районе Восточного промузла. Результаты исследований соответствовали гигиеническим нормам. Также лаборатория анализировала пробы на улице Садовой (село Александрово). Замеры проводились с подветренной стороны площадок утилизации отходов птицеводства. Максимальное значение показаний для сероводорода составило 0,3 от нормы (что соответствует гигиеническим нормативам).

За сутки 8 октября на стационарных постах показатели загрязнения атмосферного воздуха по сероводороду, наиболее пахучему веществу, в Дашково-Песочне также находились около пороговых значений, но в 23:00 значение уровня сероводорода составило 1,07 от допустимого уровня. Передвижная лаборатория в деревне Турлатово в 14:40 выявила измерения с превышением уровня сероводорода в 10,9 раз.

Дополнительно, лабораторию направили для замеров в поселок Строитель, где результаты исследований соответствовали гигиеническим нормативам.

Полученную информацию о превышениях направили в Росприроднадзор по Рязанской области, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор по Рязанской области и администрацию Рязани.

«Министерство природопользования продолжает круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха посредством стационарных постов, расположенных в Дашково-Песочне, в Канищево и в районе Кремля, а также передвижных лабораторий», — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

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