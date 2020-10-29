Фото: «Наташкин» парк остался без детской площадки и чистых лавочек

Ранее посетители сквера у горадминистрации уже разрисовали одну из новых лавочек, а другую сломали.

В «Наташкином» парке испачкали новые лавочки. Некоторые из них убрали.

«Посмотрите, белое основание скамеек в пыли и грязи, а сами сидения выглядят так, будто по ним топтались в обуви», — обратили внимание рязанцы.

Ранее посетители сквера у горадминистрации уже разрисовали одну из новых лавочек, а другую сломали.

Также в парке убрали детскую площадку. Согласно плану благоустройства на 2020 год, здесь должны установить новое спортивное и игровое оборудование.

Благоустройство парка началось в ноябре 2019 года. Работы оценили в 45 миллионов рублей. В декабре недоделанный парк открыли. К тому моменту дорожки замостили плиткой трех цветов, установили пандус и лестницу.