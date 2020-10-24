В «Наташкином» парке сломали новую светящуюся скамейку

Светящиеся лавочки в «Наташкином» парке установили в начале октября.

В «Наташкином» парке сломали новую светящуюся скамейку. Фотографии опубликовали в одной и городских групп во «ВКонтакте». По словам автора снимков, поврежденная скамейка перестала светиться.

Вандалы таже изрисовали фонарный столб.

Напомним, светящиеся лавочки в «Наташкином» парке установили в начале октября. Ранее их уже портили.

Благоустройство парка началось в ноябре 2019 года. Работы оценили в 45 миллионов рублей. В декабре недоделанный парк открыли. К тому моменту дорожки замостили плиткой трех цветов, установили пандус и лестницу. Позднее в мэрии объяснили, почему открыли недоделанный «Наташкин» парк.