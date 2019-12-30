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В понедельник, 30 декабря, в Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк. На входе в Верхний городской сад убрали строительную сетку.
Тем не менее, мощение на входе около остановки «Филармония» до сих пор
Напомним, по проекту в парке
Сроки благоустройства
Позже он
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