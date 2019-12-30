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16:30, 30 декабря 2019 544
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В Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк

В Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк

В понедельник, 30 декабря, в Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк. На входе в Верхний городской сад убрали строительную сетку.

Тем не менее, мощение на входе около остановки «Филармония» до сих пор не завершилось. На входе около мэрии появились пандус и лестница, начали устанавливать лавочки с подсветкой.

Напомним, по проекту в парке должны замостить все дорожки плиткой трех цветов, заменить основание у памятника Ленину, а также поменять облицовку памятника Есенину. Работы оцениваются в 45 миллионов.

Сроки благоустройства завершились еще 12 декабря. Ранее подрядчик обещал завершить работы до Нового года.

Позже он прокомментировал открытие парка.


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