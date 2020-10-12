Рязанцы испортили светящиеся лавочки в «Наташкином» парке

Ранее в парке сфотографировали проехавшую на территорию машину.

Рязанцы испортили светящиеся лавочки, которые только недавно установили в «Наташкином» парке. Неизвестные нарисовали на сидениях граффити.

Ранее в парке сфотографировали проехавшую на территорию машину.

Напомним, реконструкция парка началась в ноябре 2019 года. Работы оценили в 45 миллионов рублей. В декабре недоделанный парк открыли.

В прошлом году завершилась первая очередь благоустройства парка.