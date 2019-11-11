В Рязани началась реконструкция «Наташкиного» парка

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани стартовала реконструкция Верхнего городского сада («Наташкиного» парка). Работы начались в субботу, 9 ноября.
В настоящее время рабочие расчистили дорожки от старого мощения и демонтировали скамейки, сейчас вывозят старую плитку.
Подрядчик предоставил RZN.info проект будущего благоустройства. Согласно документу, в парке намерены замостить все дорожки плиткой трех цветов, заменить основание у памятника Ленину, а также поменять облицовку памятника Есенину.
Клумбу со стороны улицы Ленина также замостят плиткой. На входе около мэрии установят пандус.
Подрядчик посетовал на сжатые сроки, а также на сложности работ из-за кабелей освещения.
Напомним, благоустройство обязаны завершить до 10 декабря. Работы оцениваются в 45 миллионов.
© RZN.info
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