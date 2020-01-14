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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В мэрии объяснили, почему в Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк.
В пресс-службе рассказали, что часть парка около остановки «Филармония» не стали благоустраивать, чтобы в будущем не испортить новую плитку.
В 2020 году планируется второй этап благоустройства: установка освещения, лавочек, урн и оборудование детских и спортивных площадок.
«Техника продолжит работу в парке, поэтому она может испортить новую плитку, — пояснили в пресс-службе. — Благоустройство в рамках второго этапа планируют начать после получения субсидий».
Напомним, первый этап благоустройства
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