В «Наташкином» парке установили светящиеся лавочки

На объектах плавно меняются цвета.

В «Наташкином» парке установили светящиеся лавочки, пишут «Рязанские ведомости».

Отмечается, что на объектах плавно меняются цвета.

Напомним, реконструкция парка началась в ноябре 2019 года. Работы оценили в 45 миллионов рублей. В декабре недоделанный парк открыли. К тому моменту дорожки замостили плиткой трех цветов, установили пандус и лестницу. Позднее в мэрии объяснили, почему открыли недоделанный «Наташкин» парк. Спустя два месяца рязанка пожаловалась на мусор в парке из-за отсутствия урн.

Также в прошлом году завершилась первая очередь благоустройства парка.

В августе началась вторая очередь благоустройства парка.

Здесь установили свыше 60 фонарей, скамейки с подсветкой и урны.

Работы завершат до конца сентября.