В «Наташкином» парке установили светящиеся лавочки
На объектах плавно меняются цвета.
В «Наташкином» парке установили светящиеся лавочки, пишут «Рязанские ведомости».
Отмечается, что на объектах плавно меняются цвета.
Напомним, реконструкция парка началась в ноябре 2019 года. Работы оценили в 45 миллионов рублей. В декабре недоделанный парк открыли. К тому моменту дорожки замостили плиткой трех цветов, установили пандус и лестницу. Позднее в мэрии объяснили, почему открыли недоделанный «Наташкин» парк. Спустя два месяца рязанка пожаловалась на мусор в парке из-за отсутствия урн.
Также в прошлом году завершилась первая очередь благоустройства парка.
В августе началась вторая очередь благоустройства парка.
Здесь установили свыше 60 фонарей, скамейки с подсветкой и урны.
Работы завершат до конца сентября.