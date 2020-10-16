Жители Тумы остались недовольны «отпиской» по жалобе на тлеющую свалку

В бумаге говорится, что «виновное лицо привлечено к ответственности».

Жители Тумы остались недовольны ответом прокуратуры на их жалобу на тлеющую свалку отходов. Они назвали его «отпиской».

«Вот и получили „ответ“ на наше коллективное обращение. Долго ли, коротко ли, но очередную отписку сформулировали и даже кого-то „наказали“», — написал местный житель в группе «Подслушано Тума».

В бумаге говорится, что «виновное лицо привлечено к ответственности».

«Виновные найдены, наказаны, а воз и ныне там вываливают», — посетовали тумчане.

Напомним, свалка загорелась в конце августа. Туму накрыло ядовитым смогом. Местные жители в соцсетях писали, что не могли выйти на улицу из-за резкого запаха. Вскоре администрация Клепиковского района отчиталась, что задымленность исчезла. Власти заявили, что возгорание тушили круглосуточно.

Свалку потушили, а с местными жителями провели встречу.