В Туме загорелась свалка

Свалка окутана клубами белого дыма.

В четверг, 20 августа, в Туме загорелась свалка. Видео пожара опубликовал местный житель.

На ролике видно, что свалка окутана клубами белого дыма. По словам автора видео, пожар происходит «в очередной раз».

«Вот так у нас утилизируется мусор, — говорит мужчина. — Спасибо „Эко-Пронску“ и прочим организациям, вывозящим к нам в Туму всю эту гадость».

В пятницу, 21 августа, администрация Клепиковского района в ответ на жалобы тумчан уточнила, что «принимаются все меры по ликвидации возгорания».

Позже в пресс-службе рязанского ГУ МЧС уточнили, добавили, что на месте работает один расчет. По состоянию на 9:30, свалка продолжает тлеть.

Видео Михаила Корнева