В администрации Клепиковского района отреагировали на сообщения о горящей свалке
Меры по ликвидации возгорания принимаются круглосуточно.
В Туме взяли под контроль ликвидацию возгорания свалки. Об этом администрация Клепиковского района сообщила «ВКонтакте».
В сообщении отметили, что меры по ликвидации возгорания принимаются круглосуточно сотрудниками МЧС и ООО «Ренессанс».
«На данный момент задымленности в Туме нет», — заявили в администрации.
Ранее появилось видео, как Туму накрыло ядовитым смогом от горящей свалки.